Michael Vanthourenhout op handen gedragen in Wingene 08 februari 2018

02u34 0 Wingene In de Verrekijker werd gisterenavond hulde gebracht aan veldrijder Michael Vanthourenhout.

De gemeente Wingene is supertrots op de prachtprestatie van de 'oud-Wingenaar' en sloeg de handen in elkaar met de lokale supportersclub van Michael en Dieter Vanthourenhout voor een gepaste hulde. "Iedereen is superfier op jou en voor onze vice-wereldkampioen hebben we dan ook graag een vatje bier over", zei burgemeester Hendrik Verkest.





Schooldirecteur

Michael werd onder andere geïnterviewd door zijn vroegere schooldirecteur die hem als kleine knaap in zijn achtertuin zag crossen. Zijn ouders en zus werden in de hulde betrokken en ook zijn grote voorbeeld, broer Dieter, passeerde de revue. Zijn supportersclub in De Zwarte Leeuw werd opgericht na zijn wereldtitel bij de beloften in Tabor. Ook zij hadden een vat bier besteld om de zilveren medaille te vieren. Ploegleider Jurgen Mettepenningen kon er niet bij zijn, maar ploegleider Gianni Meersman van Marlux-Bingoal nam de honneurs waar. "De mooiste foto was er zondag, Michael tussen de twee beste crossers van zijn generatie", klonk het nog. En de ambitie van Michael Vanhourenhout? "Zelf wereldkampioen worden". (DJP)