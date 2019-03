Meubelmakerij Vandenberghe krijgt vakmanschapslabel van Unizo Sam Vanacker

13 maart 2019

12u34 0 Wingene Meubelmaker Vandenberghe heeft het ‘Handmade In Belgium’-label gekregen van Unizo. De award zet bedrijven in de kijker die nog op ambachtelijke wijze werken.

Zaakvoerder Lieven Vanden Berghe nam woensdagochtend het HIB-label in ontvangst. “We zijn blij met het label omdat het helpt de consument duidelijk te maken dat onze productie volledig in België gebeurd. En in tegenstelling tot heel wat van onze concurrenten komt er bij ons nog veel handwerk bij kijken.”

De meubelfabriek op de Hillesteenweg bestaat al sinds 1857 en is al in handen van de vijfde generatie. De fabriek maakt duurzame meubelen van Europese eik en levert die aan kleine en grote meubelzaken. Er werken twaalf mensen.

Het ‘Handmade In Belgium’-label werd in 2013 in het leven geroepen door Unizo. Sindsdien hebben 160 West-Vlaamse ondernemers het ambachtelijke authenticiteitslabel ontvangen.