Met honderden klaar voor Nacht van Sint-Pietersveld 22 augustus 2018

02u38 0

't West-Vlaamse Hart houdt op vrijdag 31 augustus voor de zesde keer de Nacht van Sint-Pietersveld, op de grens van Wingene en Ruiselede. Vanaf 18.30 uur start de randanimatie met verhaaltjes uit de Elfenkring, kanovaren op de Scheepsput, circusinitiatie, workshops zoals vuur maken,... Er is een foto-expo en er staan infostands van De Torenvalk, de bib, het Rode Kruis en de imkers. Om 20.50 uur wordt de filmprojector gestart voor de animatieprent Ferdinand. Natuurpunt neemt je ook nog mee op zoek naar nachtvlinders, vleermuizen of uilen. Tot middernacht is ook gelegenheidscafé Sint-Pieter geopend. "De camping is met 579 deelnemers al volzet en er zijn al 648 inschrijvingen", zegt Koen Vankeirsbilck van 't West-Vlaamse Hart. Info en inschrijvingen op www.westvlaamsehart.be/nacht vansintpietersveld.





(DJP)