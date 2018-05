Mauritz en Henriette zijn zestig jaar getrouwd 24 mei 2018

02u42 0

Mauritz Vandendriessche en Henriette Plovie werden in het gemeentehuis ontvangen voor hun diamanten huwelijksverjaardag. Mauritz werd op 7 maart 1935 geboren in Schuiferskapelle, volgde metaalbewerking in het VTI in Roeselare en ging op zijn 18de aan de slag bij Flandria in Zwevezele en stond bijna 30 jaar in de matrijzenafdeling. De laatste 10 jaar van zijn loopbaan werkte hij bij Philips. Henriette werd op 10 juni 1938 geboren en werkte 7 jaar bij Flandria en bleef na haar huwelijk thuis voor het gezin. Mauritz was 60 jaar bestuurslid van KWB, 20 jaar secretaris van de vinkenzetters en is nu nog bestuurslid bij Okra. Goed 20 jaar geleden stichtte het koppel de Okra-dansgroep, waar ze al 15 jaar les geven. Ze hebben twee dochters, Linda en Conny, een kleinkind Mieke en twee achterkleinkinderen, Berre en Robbe.











(DJP)