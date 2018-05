Markske van FC De Kampioenen promoot kraantjeswater 08 mei 2018

02u32 3

19 West-Vlaamse gemeenten ondertekenden op het Roeselaarse stadhuis het kraantjeswatercharter van de Watergroep. Hiermee beloven ze om in hun gemeentelijke gebouwen enkel nog kraantjeswater te schenken in plaats van mineraalwater uit flessen, te kiezen voor hervulbare flessen, de drinkbeker te stimuleren en het drinken van kraantjeswater te promoten. "Met het kraantjeswatercharter willen af van het idee dat kraantjeswater maar tweederangs is, maar het daarentegen opwaarderen als volwaardig drinkwater", zegt Mieke Vanhooteghem, voorzitter van de Watergroep. "Het is gezond en beter voor het milieu en de portefeuille." Peter van het project is acteur Herman Verbruggen, beter bekend als Mark Vertongen uit FC De Kampioenen. "Wij vinden het heel evident dat er 24 op 24 en 7 op 7 gezond water uit de kraan komt", zegt hij. "We beseffen niet wat voor een luxe dat is, maar het is belangrijk blij te zijn met wat we hebben. Kraantjeswater drinken, dat is bovendien afval verminderen. Wees dus een kritisch consument."





Roeselare bant alvast de plastieken en glazen flessen en kiest voor kraantjeswater in karaffen. Bovendien zijn er in de stadsgebouwen waterkoelers geïnstalleerd direct aangesloten op het leidingwatercircuit. (CDR)