Maria viert 100ste verjaardag 13 maart 2018

Bij haar thuis langs de Beernemsteenweg, in haar gezellige, vertrouwde omgeving, werd Maria Vergote in de bloemetjes gezet voor haar honderdste verjaardag. De hele familie vierde mee. Maria werd op 9 maart 1918 geboren in Bouckhout en had nog vier oudere broers en een jongere zus. Na de lagere school ging ze naar het pensionaat in Wervik om er Frans te leren. In 1939 trouwde ze met André Willems, een buurman, waarmee ze samen het landbouwbedrijf van haar ouders verderzette. Zoon Jacques nam de boerderij over in 1969 en op dit moment is het kleinzoon Christophe die er aan het roer staat. Sinds 2006 woont Maria bij haar dochter Jacqueline. Maria is nog kwiek, ze leest veel, ze kaart graag en kijkt naar Thuis en Blokken. Naast haar kinderen Jacques en Jacqueline, zijn er intussen al vijf kleinkinderen en zo maar even twaalf achterkleinkinderen.





(DJP)