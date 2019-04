Maria Ter Ruste haalt marktkramers naar parking:

“Als bewoners niet naar markt kunnen, dan komt markt naar bewoners?” Sam Vanacker

12 april 2019

15u55 0 Wingene Bijzondere sfeer in de Pastorijstraat vrijdagnamiddag. In de schaduw van het gloednieuwe woon-en zorgcentrum sloegen acht marktkramers hun tenten op en brachten ze hun waren aan de man bij de bejaarde bewoners van Maria Ter Ruste.

“Het is een mooie traditie aan het worden”, legt directeur Wim Velghe uit. “Ik denk dat we dit inmiddels al voor het tiende jaar op rij organiseren, maar het is wel de eerste keer sinds onze nieuwbouw in gebruik is. Onze bewoners kunnen zich nog moeilijk verplaatsen tot aan de wekelijkse markt en daarom brengt onze animatie samen met marktkraamster Ann Cogghe, die met pannenkoeken en gebak op diverse markten staat, de markt tot bij de bewoners. We hebben behalve pannenkoeken ook kleding, snoep, kaas, honing, handtassen en schoenen. Voor het eerst is er dit keer ook een bloemenkraam.”

Mooi initiatief

Bewoonster Maria Dejaeger (93) kocht samen met haar zoon en schoondochter nieuwe pantoffels op de markt. “Vroeger ging ik regelmatig naar de markt in Tielt, maar sinds ik niet meer met de wagen rijdt, zit dat er niet meer in”, vertelt ze. “Een heel mooi initiatief. Alleen jammer dat het niet wat warmer is buiten.”