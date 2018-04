Magda en Gabriël kampioen bij de Rusthuisvrienden 24 april 2018

Iedere eerste zaterdag van de maand wordt gekaart in een zaal van het rusthuis Maria ter Ruste en nu was het tijd om de kampioenen te vieren. Bij de vrouwen werd Magda Declercq kampioene, voor Nelly Pattyn en Henriette Ketels. Bij de heren ging de titel naar Gabriël Vandewiele, hij ging Marcel Vanderplancke vooraf, die winnaar werd van het woonzorgcentrum, en op een gedeelde derde plaats kwamen Daniel Struyve en Johny Verheyen. Bij de viering was er nog een prijskaarting en de middag werd afgesloten met koffie en boterkoeken. Het nieuwe seizoen start op 5 mei.





(DJP)