Luk Brutin draagt nog eens mis op voor kankerpatiënten

De verwijderde priester Luk Brutin geeft op zondag 21 januari nog eens een misviering voor kankerpatiënten en hun familieleden. Dat doet hij op vraag van een kankerpatiënt die een anonieme brief schreef en daarin een oproep doet om nog eens een mis voor lotgenoten te organiseren die voorgegaan wordt door Brutin. Het team dat de verwijderde priester is blijven steunen bevestigt nu dat die misviering er komt. Ze gaat door op 21 januari vanaf 10 uur. Niet in Zwevezele, want het bisdom laat niet langer toe dat de priester daar vieringen geeft. Daarom wordt uitgeweken naar zaal De Biekorf in Ardooie. "Om 10 uur houden we eerst wel nog een bijeenkomst bij de Sint-Aldegondiskerk", vertellen de organisatoren. "We gaan er vreedzaam een rondgang rond de kerk houden in de hoop dat Sint-Aldegondis onze wensen verhoort. Om 11 uur gaat de eigenlijke viering in Ardooie van start. Er zal ook een ziekenzalving zijn" Deelnemen kan via wijsteunenpastoorluk@outlook.com of het nummer 0476/51.35.60. (VDI)