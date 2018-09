Ludiek protest tegen verdwijnen schoolbus 03 september 2018

02u23 0 Wingene Met een ludieke actie aan bushalte De Wante in Kruiskerke (Ruiselede) is zaterdag geprotesteerd tegen het verdwijnen van de schoolbus vanuit Wingene en Ruiselede richting Aalter. "Busje komt zo, maar niet in Kruiskerke", foetert Charles Huysman van oppositiepartij Durven.

In april liet De Lijn aan het Emmaüs Instituut in Aalter, dat middelbaar onderwijs aanbiedt, weten dat de schoolbus vanaf 1 september niet meer heen en terug naar Wingene en Ruiselede zou rijden. Halfweg juni kaartten verontruste ouders uit Wingene dit probleem al aan, zonder resultaat. "Mijn twee kinderen van 14 en 15 zullen dit schooljaar een goede fietsconditie kweken", reageert Ann Seynaeve uit Wingene, voorzitter van de ouderraad, met een kwinkslag. "Ze zullen elke dag zo'n 26 kilometer moeten overbruggen. We hopen nog altijd op een oplossing, al is het maar voor volgend schooljaar. Alternatieven waarbij de kinderen twee tot drie uur onderweg zijn, betekenen voor ons geen oplossing." De bus nemen naar Beernem en vervolgens de trein naar Aalter, is door wegenwerken op het bustraject een té tijdrovende onderneming. Volgens Durven deed het gemeentebestuur van Ruiselede te weinig inspanningen om het probleem bij De Lijn aan te kaarten. "Onjuist", stelt burgemeester Greet De Roo (RKD). "In de werkgroep basismobiliteit heb ik dat wel degelijk al herhaaldelijk aangekaart, net als het gemeentebestuur van Wingene. De vervoersmaatschappij verwijst naar de lijn Roeselare-Gent, die met een tijdrovende overstap in Lotenhulle gebruikt zou kunnen worden. Maar wij zijn daar niet tevreden mee en blijven ijveren voor een betere bereikbaarheid." (LSI)