Lezing met Piet Vanthemsche 23 november 2018

02u28 0

Neos Wingene-Zwevezele organiseert op vrijdag 30 november om 13.30 uur in CC De Feniks een lezing over de toekomst van de landbouw met spreker Piet Vanthemsche. Het leven van Vanthemsche is doorweven van landbouw, veeteelt, voedselveiligheid en zorg. Met zijn visie op de toekomst van de landbouw in ons land, Europa en de wereld probeert hij iedereen te boeien. Leden van Neos betalen 8 euro, niet-leden 15 euro, inbegrepen en een drankje als afsluiter. Info op 0484/05.56.32 of email info@neoswingenezwevezele.be. Inschrijven vooraf is niet nodig.





(DJP)