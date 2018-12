Levering desserts Madam Bakster eindigt in gracht langs E403 LSI

31 december 2018

14u32

Bron: LSI 0 Wingene De leveringsronde van een werknemer van de Gentse bakkerij van guiltfree desserts Madam Bakster is maandagmiddag rond 13.00 uur geëindigd in de gracht langs de autosnelweg E403 in Zwevezele (Wingene).

Om een nog onduidelijke reden ging de man achter het stuur van een bestelwagen Opel tussen Lichtervelde en Torhout rechts van de snelweg af. De bestelwagen belandde ondersteboven in de gracht.

De chauffeur kon op eigen kracht uit het voertuig kruipen en liep slechts lichte verwondingen op. Hij had er wellicht al flink wat kilometers opzitten want het overgrote deel van de isomo koeldozen in de laadruimte bleek leeg te zijn.

Naar schatting zo’n twintig resterende desserts raakten onbruikbaar. De bestelwagen moest uit de gracht getakeld worden. Hinder voor het verkeer leverde het ongeval niet op.

Madam Bakster van Laura Verhulst is sinds 2017 actief vanuit een atelier op de Brabantdam in Gent. De bakkerij is gespecialiseerd in desserts met natuurlijke grondstoffen, vrij van geraffineerde suiker, dierlijke producten, tarwe en artificiële smaak- of bewaarmiddelen. Die grondstoffen worden vervangen door gezonde en natuurlijke alternatieven.