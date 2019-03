Lentereceptie en voorzittersverkiezingen bij CD&V Sam Vanacker

10u01 0 Wingene De CD&V-afdeling van Wingene-Zwevezele heeft afgelopen weekend een lentereceptie gehouden in zaal De Tuimelaar in Wingene. Tegelijk werden er voorzittersverkiezingen georganiseerd. Huidig voorzitter Geert Dedecker blijft op post.

Geert Dedecker werd met een score van 100 procent van de stemmen opnieuw verkozen als afdelingsvoorzitter. Dedecker blikte tijdens zijn openingswoord terug op het sterke resultaat van de partij tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

Nadien volgde een panelgesprek met vice-premier en Europees lijsttrekker Kris Peeters, kamerlid en lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen Hendrik Bogaert, Vlaams parlementslid Martine Fournier uit Menen en Wingens schepen Brecht Warnez. De vier debatteerden over de thema’s klimaat, asiel en migratie, justitie en de brexit. Warnez staat in mei als eerste opvolger op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement.