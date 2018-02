Legionellabacterie ontdekt in Maria Ter Ruste 21 februari 2018

02u41 0 Wingene In woonzorgcentrum Maria Ter Ruste werd twee weken geleden bij een preventieve staalname de legionellabacterie ontdekt in het warme leidingwater. Directeur Wim Velghe verzekert dat de nodige maatregelen getroffen worden en dat er geen gevaar is voor de gezondheid. Voorlopig werden er bij niemand van de bewoners symptomen van besmetting vastgesteld.

Wie besmet raakt met de legionellabacterie, kan een longontsteking oplopen. Bovendien kan de bacterie in ernstige gevallen en zonder de juiste behandeling, de dodelijke veteranenziekte veroorzaken. De bacterie ontwikkelt zich in stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en de 50 graden. Besmetting ontstaat als de bacterie ingeademd wordt, bijvoorbeeld bij het douchen. Behandeling is relatief eenvoudig met antibiotica. Vooral gebouwen met een oud(er) leidingennet lopen een risico. Sinds een uitbraak waarbij ruim 100 mensen ziek werden in Kapellen in 1999 heeft elk publiek gebouw verplicht een legionellabeheersplan.





Plan nauwgezet gevolgd

"Sinds de staalname volgen we ons beheersplan nauwgezet en brachten het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte", legt directeur Wim Velghe uit. "We zitten hier inderdaad met oude leidingen. Er is nu een nieuwe boiler geïnstalleerd zodat onze watertemperatuur een stuk hoger ligt dan vijftig graden, althans bij de output. Daarnaast zijn we nu regelmatig de leidingen aan het spoelen terwijl een gespecialiseerde firma een desinfectieinstallatie op ons net gezet heeft. Ten slotte zijn ook de families van onze bewoners op de hoogte en zijn alle huisartsen extra waakzaam voor eventuele symptomen. Daarmee denk ik dat we alles gedaan hebben wat we kunnen doen om de bacterie te bestrijden. We rekenen er dan ook op dat de volgende staalname negatief is. Er is dus geen reden tot ongerustheid."





(SVR/BCL)