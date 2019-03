Leegstaande rusthuissite Sint-Anna ruimt na de zomer plaats voor nieuwe verkaveling Sam Vanacker

26 maart 2019

12u44 0 Wingene Projectontwikkelaar Spirit Projects heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe verkaveling op de oude rusthuissite van Sint-Anna, tussen de Beernemstraat en de Futselstraat. Het project omvat twee blokken met daarin samen veertig appartementen, negen huizen en vier meergezinswoningen.

Sinds de bewoners van Maria ter Ruste hun tijdelijk onderkomen in het oude Sint-Anna definitief hebben ingeruild voor een plaatsje in het gloednieuwe woonzorgcentrum in Zwevezele staan de gebouwen in de Beernemstraat leeg. Het hele complex gaat binnenkort tegen de vlakte om plaats te ruimen voor een nieuw woonproject met alles samen 62 wooneenheden.

Projectontwikkelaar Spirit Projects maakte in december al de eerste plannen bekend. Aan de kant van de Pastoor Termotestraat komen vier stapelwoningen met dertien wooneenheden, aan de andere kant komen negen eengezinswoningen en centraal worden twee appartementsblokken opgetrokken met veertig flats. Er komt ook een grote ondergrondse parking. Als alles vlot loopt kunnen de werken er na de zomer al starten.

Het wegentracé van de nieuwe verkaveling werd dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. “Er worden twee wegen aangelegd die de verbinding maken tussen de Beernemstraat en de Futselstraat”, aldus bevoegd schepen Hedwig Kerckhove (CD&V). “Voor de waterafvoer wordt een ondergronds bufferbekken aangelegd en per wooneenheid is anderhalve parkeerplaats voorzien, concreet een twintigtal plaatsen bovengronds en een zestigtal plaatsen ondergronds. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de toekomstige bewoners de parking van het tegenovergelegen cultuurcentrum gebruiken.”