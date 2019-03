Laura Lynn na veertien jaar terug in rusthuis Maria Ter Ruste, waar het allemaal begon met ‘Je hebt me 1.000 maal belogen’ Sam Vanacker

19 maart 2019

17u34 0 Wingene De bewoners en het personeel van het nieuwe rusthuis Maria Ter Ruste werden dinsdagnamiddag getrakteerd op een verrassingsoptreden van Laura Lynn. Een bijzonder moment, want in maart 2005 lanceerde de Ardooise in Maria Ter Ruste de single die haar beroemd zou maken. “Veertien jaar geleden wist ik al dat ze het zou maken”, zegt directeur Wim Velghe, die er toen ook al bij was.

Het optreden van Laura Lynn kadert binnen de feestelijkheden rond de opening van de nieuwbouw van het rusthuis. Zo was er vorige vrijdag de officiële opening voor sponsors en genodigden, terwijl het publiek zondag tijdens de Dag van de Zorg verwelkomd werd. “Dit optreden is een cadeautje voor de bewoners”, legt Wim Velghe uit. “Dat Laura Lynn hier veertien jaar geleden ook al te gast was - weliswaar nog in het oude gebouw - maakt het uiteraard extra speciaal. Sindsdien heb ik er altijd van gedroomd om haar terug naar hier te halen. Dankzij een gulle weldoener is dat nu ook gelukt.”

Ik ben hier goed ontvangen destijds, maar ik weet nog goed hoe zenuwachtig ik was voor die persvoorstelling. Ik stond half dood te gaan op het podium Laura Lynn

Op 22 maart 2005 stelde Laura Lynn de single ‘Je hebt me 1.000 maal belogen’ voor aan de pers in Zwevezele. Net voor die persvoorstelling gaf ze een optreden voor de bewoners. “Het is inderdaad speciaal om hier terug te zijn. Een stukje nostalgie”, zegt de schlagerkoningin. “Door verbouwingswerken kon ik toen niet in Ardooie terecht. Via via zijn we in Zwevezele beland. Ik ben hier goed ontvangen destijds, maar ik weet nog goed hoe zenuwachtig ik was voor die persvoorstelling. Ik stond half dood te gaan op het podium, maar alles is goed gekomen, niet?”

Directeur is fan

Het optreden is ook Wim Velghe (46), die toen ook al directeur was van Maria Ter Ruste, bijgebleven. “Dat was in de cafetaria van het oude gebouw. Vanaf de eerste noot zat het goed. Ik geloofde er meteen in en ben haar carrière sindsdien blijven volgen. Ik zag dat meisje van toen zich ontpoppen tot een echte schlagerkoningin. Na het optreden hebben we met de bewoners nog een wafelenbak gehouden.”

Geen wafelenbak woensdag, maar de bewoners genoten met volle teugen van het optreden. Ook Maria Galloo (99) klapt duchtig mee op de maat. Zij is een van de weinige bewoners die er veertien jaar geleden ook bij was. “Ons moeder heeft daar destijds veel over verteld”, zegt zoon Ivan Pincket. “Ze is hier al veertig jaar een vaste waarde en was een echt manusje-van-alles. Tot haar 85ste hielp ze hier mee en ging ze zelfs nog boodschappen doen voor haar medebewoners.” Het geheugen van Maria laat het de laatste tijd wat afweten, maar van zodra ze ‘Je hebt me 1.000 maal belogen’ hoort herinnert ze zich iets: “Dat was met die wafels!”