Laatste procesdag van kasteelmoord in beroep: “Zowel dochter Elisabeth als kleinkinderen vinden de straf voor André Gyselbrecht te zwaar” Jeroen Desmecht

22 maart 2019

13u28

Bron: eigen berichtgeving, Krant van West-Vlaanderen 0 Wingene Het proces over de kasteelmoord is ondertussen aan zijn vijfde - én laatste - procesdag toe voor het hof van beroep in Gent. Vandaag is het aan de advocaten van de beklaagden om hun replieken te pleiten. Alle vier riskeren ze een zwaardere straf in beroep.

De vier beklaagden werden rond 9 uur gehandboeid onder politiebegeleiding de zaal binnengeleid. Op de vijfde én laatste procesdag staan de replieken van de advocaten van de beklaagden op de agenda. Het effectieve arrest wordt dan binnen een maand uitgesproken. Zo valt dit jaar wellicht het doek over de beruchte moordzaak.

Eén bron

Meester Filip D’Hont nam als eerste het woord voor André Gyselbrecht. Hij trekt onder andere bepaalde aspecten uit het gerechtelijk onderzoek in twijfel: namelijk hoe de speurders aan bepaalde informatie zijn gekomen. “De speurders stellen vragen op basis van informatie die ze énkel en alleen via Antonie Van Wilderoden (een vermeende informant, die Evert De Clercq zou hebben afgeluisterd in de gevangenis in Ieper, red) konden bekomen. Dat die informatie van Van Wilderoden zou komen, wordt hier stellig ontkend.”

Geen klootzak

Johan Platteau, de tweede advocaat van Gyselbrecht, probeert de rechter dan weer te overtuigen van de menselijke kant van zijn cliënt. “Het parket en de burgerlijke partijen schetsen een gitzwart beeld van Andre Gyselbrecht”, klinkt het. “Maar hij is geen klootzak, die liegt tegen zijn dochter. Zowel Elisabeth als de kleinkinderen vinden de straf voor André Gyselbrecht bovendien te zwaar. Zelfs de arrestatie en voorhechtenis van Peter Gyselbrecht (zijn zoon, red) worden hem kwalijk genomen. Je kan toch moeilijk stellen dat Peter Gyselbrecht is aangehouden, omdat zijn vader niet meteen heeft bekend?”

Ten einde raad

“Mijn cliënt heeft altijd zijn best gedaan”, vult Platteau aan. “Ten aanzien van zijn kinderen én ten aanzien van zijn kleinkinderen. De meester pleitte verder dat André Gyselbrecht het ‘startschot’ voor de moord pas gaf na het nieuws over de geplande verhuis van het gezin naar Australië. Volgens hem was Gyselbrecht ten einde raad, en vreesde hij voor wat Saelens zijn kleindochter zou aandoen. “Met de incestueuze geschiedenis van Saelens in het achterhoofd, zag hij geen andere uitweg. Mijn cliënt ging alle controle verliezen. Saelens was al in therapie geweest: niet om geholpen te worden, maar om zichzelf in te dekken en te beschermen tegen eventuele gerechtelijke stappen van zijn schoonvader.”