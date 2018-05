Korte Keten Kaart-actie 26 mei 2018

Wingene is al enkele jaren erkend als FairTrade-gemeente en nu lanceert ze een nieuw initiatief om lokale duurzame voeding te promoten, de Korte Keten Kaart. Deze kaart is een spaarkaart waarbij de klant bij iedere aankoop bij een deelnemende landbouwer stickers kan verzamelen. Onder alle volle spaarkaarten worden tien winnaars getrokken die een geschenkmand met duurzame producten cadeau krijgen. In totaal nemen er 16 plaatselijke landbouwers deel die hun eigen producten te koop aanbieden. Men wil vooral de mensen aanmoedigen om hun producten rechtstreeks bij de lokale landbouwers aan te kopen. De actie loopt van 1 mei tot en met 30 juni. Spaarkaarten zijn beschikbaar in het gemeentehuis, de bibliotheek en het sociaal huis.





(DJP)