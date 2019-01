Koppel opgepakt na inval in Wingens appartement Ook woonruimte boven leegstaande bakkerij in de Beernemstraat doorzocht VHS

05 januari 2019

10u54 0 Wingene Gentse speurders hebben een koppel van vreemde origine opgepakt na een inval in hun flat langs de Leenmolenstraat in Wingene. Waarvan de twee verdacht worden, is niet duidelijk. Ook in de Beernemstraat viel de politie binnen in de woonruimte boven een leegstaande bakkerij. Daar was niemand aanwezig.

Met twee flinke knallen - het geluid van twee grote ruiten die door de zwaarbewapende politiemannen werden ingeslagen - werden vrijdagmorgen rond half acht een aantal bewoners van de Leenmolenstraat in Wingene opgeschrikt. De actie van de Gentse federale gerechtelijke politie speelde zich af in een grote woning waar vijf flats zijn ingericht. Het was de politie te doen om een koppel van Oost-Europese origine dat een jaar geleden haar intrek nam aan straatzijde op het gelijkvloers. Man en vrouw werden opgepakt en meegenomen, hun Opel Zafira werd in beslag genomen en getakeld. Of de twee ook zijn aangehouden, is niet bekend. In het kader van dezelfde gerechtelijke actie werd gelijktijdig ook binnengedrongen in de woonruimte boven een leegstaande bakkerij. Daar wonen een vijftal Poolse arbeiders die op dit moment in hun thuisland verblijven. De speurders namen er allerhande werkmateriaal, zoals boormachines, slijpschijven en een betonmixer in beslag. Het materiaal is mogelijk afkomstig van inbraken op werven en in bestelwagens. Het gerechtelijk onderzoek dat leidde tot de twee invallen in Wingene, wordt gesuperviseerd door het Gentse parket. Dat communiceert voorlopig niet over de zaak.