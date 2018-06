Koeien in de gracht en op de vlucht voor brandweer 27 juni 2018

De brandweer van Zwevezele moest maandagavond uitrukken naar de Ruddervoordestraat. Een voorbijganger had gemeld dat daar twee koeien in de gracht zaten. De gracht stond echter droog, dus was er geen gevaar voor de dieren.





Toen de koeien de brandweer zagen komen, repten ze zich weg. De runderen waren ontsnapt uit hun weide omdat de omheining stuk was. (VHS)