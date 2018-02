Kluisjes gestolen tijdens service Wildenburg 13 februari 2018

Dieven zijn zaterdagavond tijdens de service aan de haal gegaan met drie kluisjes in het privégedeelte van Gasthof Wildenburg in Wingene. De daders raakten via het platte dak van de feestzaal aan de eerste verdieping. Daar slaagden ze er in het rolluik omhoog te tillen en via een raam de slaapkamer binnen te dringen. Ze doorzochten de hele woning en gingen uiteindelijk met drie kluisjes met wisselgeld en cadeaubons van het restaurant aan de haal. "Rond half zeven 's avonds diende zich een kale man aan om gin en whisky te verkopen", vertelt Stefaan Devooght, die samen met broer Kristof het restaurant uitbaat. "We gingen daar niet op in en stortten ons daarna volledig op de drukke service. Toch vonden we het verdacht. Nu alleszins. Nauwelijks twee uren later is er ingebroken. En dat terwijl er tientallen klanten beneden aanwezig waren." Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie onderzoekt de zaak. (LSI)