Klimaatprojecten krijgen provinciale subsidies 05 juli 2018

De Provincie West-Vlaanderen heeft 827.246 euro aan subsidies veil voor lokale klimaatprojecten. Een deel van de koek komt ook richting Mandelstreek. Zo krijgt Stad Roeselare 69.164 euro om de verlichting in een sporthal energiezuinig aan te passen. De gemeente Wingene zet daarentegen in op de vooruitstrevende techniek van een warmtekrachtkoppeling voor het zwembad en krijgt hiervoor een subsidie van 100.000 euro. De subsidies kaderen in de ambitie van de Provincie om West-Vlaanderen te laten evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied tegen 2050.





(CDR)