Kilometerslange file na botsing met drie wagens 09 juni 2018

Een kop-staartbotsing tussen drie wagens zorgde gisterennamiddag rond half vijf voor een uur file op de snelweg E403 richting Brugge. Ter hoogte van de oprit Roeselare-Izegem Haven knalde de bestelwagen van een metaalconstructiebedrijf uit Zwevezele (Wingene) achteraan op een Nissan Qashqai, die op zijn beurt tegen een Opel Astra botste. De inzittenden kwamen er zonder of slechts met lichte verwondingen van af. Maar door de klap moesten de drie wagens getakeld worden en bleven beide rijstroken richting Brugge voor alle verkeer afgesloten. Even daarvoor versmalde de snelweg sowieso al van drie naar twee rijstroken. Het verkeer moest dus plots van drie rijstroken naar de oprijstrook en dat zorgde voor een snel groeiende file. Pas rond 18 uur was de snelweg opnieuw vrij. Er stond toen al vijf kilometer file. (LSI)