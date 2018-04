Kampioenen 'Door Vriendschap' gevierd 12 april 2018

Biljartclub 'Door Vriendschap' zette zijn kampioenen in de bloemetjes. Het seizoen werd gestart met 21 leden om te eindigen met 18. Het werd wachten tot de laatste speeldag om de kampioenen te kennen, het verschil in de top driebedroeg telkens één puntje. Johny Vanparys werd kampioen met 83 punten, gevolgd door Rudi Devriese op de tweede plaats. Firmin Vanparys werd derde. Luc De Jaegher en Gaston Martens vervolledigden de top vijf. Het nieuwe seizoen startte op zaterdag 7 april in lokaal 't Molenhof.





(DJP)