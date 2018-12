Juwelen en geld weg bij inbraken LSI

29 december 2018

20u59

Bron: LSI 0

In Wingene is vrijdagnamiddag of –avond drie keer ingebroken. Dat gebeurde zowel in de Rozendalestraat, de Helakkerstraat als Ter Vloet. In de Helakkerstraat bleef het bij een poging en kon er geen buit gemaakt worden. In Ter Vloet verdwenen geld en juwelen.