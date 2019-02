Jonge Torhoutenaar zo goed als ongedeerd na buiteling naast de snelweg VHS

24 februari 2019

09u04 0

Langs de E403 is zondagochtend iets voor zes uur een ongeval gebeurd. Een jongeman uit Torhout, die in de richting van Brugge reed, verloor op het grondgebied van Zwevezele om nog onbekende reden de controle over zijn stuur. Mogelijk gebeurde dat nadat hij was ingedommeld. Zijn Renault Mégane belandde rechts van de snelweg, maakte een buiteling en belandde in een diepe gracht. De brandweer kwam er aan te pas om de bestuurder, die nauwelijks gewond raakte en niet naar het ziekenhuis moest, uit de wagen te halen. Het ongeval veroorzaakte geen noemenswaardige verkeershinder.