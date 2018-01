Infovergadering dorpsrand Wildenburg 02u38 0

Op maandag 8 januari om 20 uur wordt in de school van Wildenburg een infovergadering georganiseerd over de inrichting van de dorpsrand van Wildenburg. De dorpsrand moet een onthaalpoort voor het Landschapspark Bulskampveld worden. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bereidt samen met de gemeente Wingene het ontwerp voor. De kerkomgeving, de dorpsrand en de begraafplaats worden aangepakt en een nieuw fietspad in de dorpsrand zal de Polderdreef met de kerk van Wildenburg verbinden. Het fietspad wordt verbonden met de Beernemsteenweg. Er komen ook nieuwe wandelpaden en langs het fietspad in de dorpsrand worden een nieuwe waterloop en een groene zone voorzien. Daarbij komt een speelzone met een natuureducatieve poel. De begraafplaats wordt groener met een meer open en onverhard karakter. (DJP)