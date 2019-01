Infoavond over nieuw vrijetijdscentrum Sam Vanacker

09 januari 2019

15u51 0 Wingene Het gemeentebestuur van Wingene organiseert op dinsdag 15 januari een infoavond over het nieuwe vrijetijdscentrum.

Het voorontwerp van het nieuwe gebouw, dat in hartje Wingene komt te liggen, werd al in oktober 2017 voorgesteld. Concreet gaat het om een nieuwe theaterzaal met daarnaast ook plaats voor de bibliotheek en het parochiaal centrum. Centraal komt er een plein voor cultuurbeleving in open lucht. Tegelijk wordt ook het gemeentehuis aangepakt en komt er onder andere een nieuwe ingang aan de zijgevel. Alles samen gaat het om een investering van 7,6 miljoen euro.

De opdracht voor de bouw van het vrijetijdscentrum en de daaraan gekoppelde renovatie van het gemeentehuis werd eerder al toegekend aan de tijdelijke vereniging Dertien12 - Dhooge & Meganck, in samenwerking met Studio Basta en met cabaretier Wouter Deprez als artistiek adviseur.

Op 15 januari stelt het gemeentebestuur het ontwerpteam voor aan de burgers en wordt het verhaal achter het ontwerp uit de doeken gedaan. Iedereen is welkom vanaf 20 uur rond de grote bomen in de tuin van de CM-kantoren aan het Gemeenteplein.