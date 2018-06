Infoavond over alfabetcode 05 juni 2018

Steeds meer leerlingen in het onderwijs hebben last van leerproblemen. Erik Moonen, doctor in de taal- en letterkunde en taaldocent aan de Universiteit van Hasselt, ontwikkelde voor die leerlingen de alfabetcode-aanpak. Op donderdag 7 juni om 19.15 uur komt hij naar CC de Wissel in de Tramstraat in Zwevezele met een lezing. Het is geen lezing over leesproblemen, maar vooral over oplossingen, hoe men elk kind vlot kan leren lezen en schrijven. Erik Moonen zal de alfabetcode toelichten als methode om kinderen te leren lezen en schrijven, met oog op kinderen met dyslexie. Ouders, leerkrachten, schooldirecties, logopedisten, CLB medewerkers... Kortom, alle geïnteresseerden zijn welkom op deze infoavond. Gratis vooraf inschrijven kan door een mail te sturen naar brugfiguren@wingene.be.