Inbrekers scheuren kerstgeschenken open en maken fikse buit VHS

20 december 2018

17u27 0

De eindejaarsperiode inspireert blijkbaar ook inbrekers, want enkele gezinnen in Wingene kregen de afgelopen dagen ongewenst bezoek. Thierry Willems en Ilse Dekeukelaere, een echtpaar uit de Helakkerstraat in Wingene, kunnen erover meespreken. Toen het koppel woensdag kort na middernacht thuiskwam, merkten ze dat er een venster openstond. De hele woning bleek overhoop gehaald. De daders gingen aan de haal met vijf handtassen, drie horloges, wat juwelen, enkele fototoestellen en zelfs schoenen. Enkele spaarpotten werden kapotgeslagen en leeggeroofd, de eigenaars vonden ze terug in hun tuin. De geschenkjes die binnen onder de kerstboom lagen, werden opengescheurd. Om binnen te geraken, sloegen de daders aan de achterzijde van de woning een venster met dubbel glas aan diggelen. Ook bij een andere bewoner in dezelfde straat werd ingebroken (zonder buit, weliswaar), net als bij een gezin uit het Hof Van Wingene, waar een som geld werd buitgemaakt. Dat laatste gebeurde allicht in de vooravond. De politie is een onderzoek gestart.