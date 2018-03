Hilda is 107: "Mijn geheim? Hard werken, gezond eten en véél slapen" 13 maart 2018

02u38 0 Wingene Groot feest gisteren in rusthuis Amphora, Hilda Declercq heeft maar liefst 107 kaarsjes mogen uitblazen. De oproep in deze krant om haar kaartjes te sturen, was een succes: ze kreeg er meer dan zestig. Op de vraag hoe ze zo oud is kunnen worden, antwoordde ze 'hard werken, gezond eten en veel slapen'.

Hilda werd op 12 maart 1911 geboren in Wingene en woont er al haar hele leven. Haar man Camille Desseyn stierf in 1991 op zijn 83ste. Tot aan haar 99ste woonde Hilda nog zelfstandig en deed ze zelf haar huishouden. Door een val thuis werd alleen leven wat moeilijker. Zo kwam ze terecht in het rusthuis Amphora, campus Sint-Amand. In september 2016 maakte ze de verhuis mee naar het nieuwe rusthuis in Wingene. Ze voelde zich er meteen thuis. Ondanks haar hoge leeftijd is Hilda nog altijd bij de pinken, al laat haar gehoor het soms wat afweten. Hilda heeft haar hele leven hard gewerkt. Ze werkte bij de boeren, in een restaurant in Knokke, in een naaiatelier en later hielp ze ook mee in de meubelzaak van haar dochter, waar ze de chef van het atelier was. "Ik zorgde ook graag voor mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen", zegt Hilda zelf. Op de vraag hoe ze zo oud is kunnen worden, heeft ze een duidelijk antwoord. "Door veel te werken en gezond te eten. En ook door veel te slapen, dan ben ik uitgerust en kan ik verder in de 'wikkel' blijven", lacht de 107-jarige.





Burgemeester Hendrik Verkest en zijn schepenen brachten haar de felicitaties van alle Wingenaren en een mand met lekkers. Toen de burgemeester haar vertelde dat de oudste vrouw van het land 110 is, zei Hilda tot grote hilariteit 'ik hoop dat je ook zo lang mag leven'. Ook dochter Rachel en kleindochter Rita Vercruysse, en de kinderen van haar andere dochter Anita, Steven en Carine, en kleinkinderen Chiara en Issan vierden mee. (DJP)