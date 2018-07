Hier maakten ze miljarden dameshakjes TALONFABRIEK MUYLAERT VERDWIJNT VOOR APPARTEMENTEN SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

17 juli 2018

02u32 0 Wingene De voormalige talonfabriek van Marcel Muylaert op de Hille in Zwevezele ruimt na het bouwverlof plaats voor appartementen. Tussen 1933 en 1994 werden er miljarden dameshakken geproduceerd. "Het einde van een tijdperk", zegt zoon Roderik Muylaert.

Het verhaal over de eerste echte talonfabriek van België begint bij Marcel Muylaert. In 1933 besliste de toen twintigjarige Zwevelenaar om een eigen atelier te starten. Marcel, die over een scherp technisch inzicht bleek te beschikken, ontwikkelde kort daarop de allereerste volautomatische machine voor houten dameshakken. "Hele bomen beukenhout kwamen ze hier leveren. Twee minuten duurde het om een talon te maken van een blokje hout", weet zoon Roderik Muylaert (68). "Niemand deed ons dat na. Kort na de Tweede Wereldoorlog had mijn vader 140 man in dienst en hadden we vijftig machines staan, allemaal gemaakt van oude vliegtuigonderdelen van in de oorlog, samen goed voor een capaciteit van een half miljoen paar hakken per maand."





Alle schoenfabrieken en -makers in Izegem gebruikten de hakken van Muylaert, terwijl ze ook naar alle buurlanden uitgevoerd werden. Inmiddels bleef Marcel niet stilzitten. "Tot aan zijn dood in 1985 bleef hij de techniek verfijnen", gaat Roderik verder. "Tientallen patenten staan op zijn naam. Ingenieurs uit Parijs zijn hier nog zijn machines komen bekijken. Mijn vader was in feite een uitvinder, geen verkoper, maar hij had zich omringd met een sterk team. Roger Dinneweth leidde de productie, terwijl Raymond Maeseele de administratieve kant voor z'n rekening nam. Samen hebben ze het bedrijf groot gebracht. Zelf ben ik hier begonnen in 1970." Maar vanaf de jaren zeventig en tachtig ging het achteruit met de schoennijverheid. "Hakken uit aluminium en kunststof begonnen op te komen", vertelt Roderiks echtgenote Mariella (59).





Feestzaal

"We investeerden in een gieterij en een nieuw machinepark, maar onze Belgische klanten gingen langzaam overkop. In 1994 hebben we de knoop doorgehakt en werd de zaak vereffend." Sindsdien deed de fabriek op de Hille sporadisch dienst als feestzaal, waarbij Mariella de sfeer van vroeger bewaarde. De houten kratten, waarin de hakken zaten, recycleerde ze als vintage kastjes.





Nu is de fabriek nagenoeg leeg. Zowel het gebouw als de naastgelegen villa zijn inmiddels in handen van een Gentse investeerdersgroep. De plannen zijn nog niet helemaal definitief, maar er komen minstens 39 appartementen op het terrein van 4.000 vierkante meter. "We houden sowieso een deel van de inboedel. Zo hebben we nog steeds een van die eerste volautomatische talonmachines van Marcel staan. Dat stukje erfgoed zullen we nooit van ons leven wegdoen. Ter ere van Marcel."