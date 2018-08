Helena wil Miss Exclusive worden 09 augustus 2018

Op 26 januari volgend jaar is er in het casino van Knokke de verkiezing van Miss Exclusive. Sedert 1 juli zijn de 20 finalistes gekend en er is slechts één West-Vlaamse meisje bij, de 18-jarige Helena Degroote uit Zwevezele. Helena volgde public relations en onthaal, maar zet haar verdere studies een tijdje on hold om zich volledig te focussen op de verkiezing. "Het is de eerste verkiezing waaraan ik deelneem. Het is een mooie uitdaging", zegt Helena, die droomt van een job in de modewereld. Mensen kunnen haar steunen door een sms te sturen naar 6045 met de vermelding 'ME 12'. Intussen haalde ze met Automobilia Volvo ook een persoonlijke sponsor binnen. Iedereen kan voor 5 euro een zakje snoep kopen bij Helena, waarbij de opbrengst gedeeltelijk naar Vrienden der Blinden gaat. Helena is te volgen op Facebook en Instagram.





(DJP)