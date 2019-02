Hele wijk als één man achter kandidaat-prins carnaval: “Voor de versiering van de lantaarnpalen huurden we een hoogtewerker” Sam Vanacker

22 februari 2019

18u48 2 Wingene De 51ste editie van het carnaval staat voor de deur en Zwevezele is in de ban van de verkiezingskoorts. Nergens is dat beter te merken dan in de omgeving van de Waterjufferstraat. De buurtbewoners staan als één man achter hun kandidaat-carnavalsprins en spaarden kosten noch moeite om hun wijk te versieren. “Betere buren kan een mens zich niet wensen”

Groen is de kleur van kandidaat-prins Dieter Vancauwenberghe en daar kan niemand die door zijn straat rijdt omheen. Duizenden felgroene vlaggetjes, slingers, bordjes en ballonnen sieren de Waterjufferstraat, die voor de gelegenheid omgedoopt werd tot ‘Groene Zone van Dietje en Stephanie’. Die boodschap staat ook te lezen in felgroene letters op het wegdek van de wijk. Zelfs de lampen van de lantaarnpalen zijn overtrokken met een groene plastic, waardoor de wijk ’s avonds in een gifgroen licht baadt.

“Daarvoor hebben we een hoogtewerker gehuurd”, vertelt An Van Daele van het buurtcomité. “Met een ladder bleek dat net iets te gevaarlijk.” Samen met een legertje buren is ze de voorbije veertien dagen elke avond bezig geweest met de versiering van de wijk. “Vanaf dag één zijn we meegestapt in de verkiezingscampagne van Dieter. Affiches plakken, flyeren, schilderen, versieren. Bij alles hebben we geholpen. Vandaag hebben we onze kandidaat zelfs vergezeld bij zijn bezoek aan de scholen. En zaterdag houden we in de wijk een eigen kinderstoet.”

De wijk hangt enorm samen. Van zodra het mooi weer is, brengen we spontaan de tuintafel van de achtertuin naar de straat Leen Depovere

Zon of geen zon

“De straat hangt goed samen”, legt buurvrouw Leen Depovere uit. “Tien jaar geleden zijn hier twaalf koppels komen wonen. De kinderen speelden samen buiten en zo leerden we elkaar kennen. Het begon met een zomerbarbecue, daarna organiseerden we ook een nieuwjaarsreceptie en ondertussen gaan we ook elk jaar samen op reis. Van zodra het mooi weer is, brengen we spontaan de tuintafel van de achtertuin naar de straat. Ook als het slecht weer is, spreken we samen af. Dan zetten we de auto op straat en kruipen we gewoon samen onder onze carport.”

“Warmere buren zijn er niet”, beaamt Dieter Vancauwenberghe (35). Hij strijdt voor de titel van prins carnaval tegen Eric Vanderschaeghe (63) en Nic Vanthournout (46). Dieters’ deelname is de voortzetting van een familietraditie, want hij heeft twee broers die eerder al prins carnaval werden. Maar niet alle buren hebben carnaval in het bloed. “Negen jaar geleden zijn we van Loppem naar hier verhuisd”, zegt An. “Eerlijk gezegd sprak het carnavalsgebeuren me toen bijzonder weinig aan, maar dat is veranderd toen we hier kwamen wonen. Wie in Zwevezele woont, wordt er hoe dan ook in meegezogen. Carnaval is overal.”

Traditioneel is er zaterdag een kinderkaravaan in Zwevezele, maar de buren van Dieter besloten in de voormiddag al een eigen miniversie van die stoet op poten te zetten in de wijk. “Als opwarmertje voor de echte karavaan”, gaat An verder. “Vanaf 10.30 uur is iedereen welkom om onze stoet te bewonderen. We zorgen op het graspleintje voor kinderanimatie, terwijl we ook een drankstandje uitbaten. Om de kas van het buurtcomité terug wat te spijzen”, knipoogt ze.

Stemmen voor prins carnaval kan zaterdag van 19 tot 24 uur in de feesttent in de Tramstraat. Op zaterdag 2 maart is er in CC De Wissel kindercarnaval en ’s avonds is er de carnavaleske kroegentocht. Hoogtepunt van de feestelijkheden wordt uiteraard de carnavalsstoet die op zondag 3 maart om 14.30 uur door de straten trekt.