Hapjestocht bij café Zeswege 10 augustus 2018

Op zondag 12 augustus wordt in café Zeswege een 'hapjestocht' georganiseerd. Fietsers leggen een traject af langs landelijke wegen met tussendoor vijf stops, waar de deelnemers telkens iets lekkers krijgen aangeboden zoals een hapje, een streekbiertje of een frisdrank. Aan de laatste stop zijn er 'frietjes met vlees'. De start is aan café Zeswege aan de Zeswegestraat 55 in Zwevezele tussen 13 en 14 uur. Info op 0495/57.25.65. (DJP)