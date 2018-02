Hagel is spelbreker carnavalsstoet MERCHTEMSE STELTENLOPERS EN GILLES VAN HALLE LOPEN MEE IN JUBILEUMEDITIE JORIS DEFOUR

12 februari 2018

02u44 0 Wingene Door de Zwevezeelse straten trok gisteren voor de 50ste keer een kleurrijke carnavalsstoet uit. De stoet startte onder een gezellig winterzonnetje, maar naar het einde toe moesten de laatste groepen vertrekken onder een forse hagelbui. Meteen zag men het nochtans talrijk opgekomen publiek vluchten voor het slechte weer.

De toon van carnaval werd zaterdagavond gezet met de officiële aanstelling van Wolfie tot Prins Carnaval. Hij kreeg voor één dag de sleutel van de gemeente uit handen van burgemeester Hendrik Verkest met als voorwaarde: "Maak van Zwevezele het centrum van plezier."





Een stoet met 45 wagens en groepen trok zich op gang en voor de 50ste editie was Noël Lisabeth terug aanwezig als presentator, deze keer echter als 'Noëlla' in vrouwenkleren met een blonde pruik. De Chirojongens hadden zich verenigd in één grote groep en brachten 'De speelgoedwinkel komt tot leven', met een speelgoedtrein, raceauto's, marionetten, puzzels en kaartspelen. Dit alles naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan. Landelijke Gilde liet 50 grote bolhoeden meelopen in de stoet en ook 'Ramptoeristen 2.0' zaten in een rijdende bolhoed. Traditioneel waren er ook heel wat mooie verzorgde groepen van de Chiromeisjes. De 'Rolskes op rust' gingen als stukken jubileumtaarten door de straten en 'd'Ullekes' lieten rupsen ontpoppen - een mooie voorstelling die de persprijs in de wacht sleepte.





Steltenlopers en Gilles

'De Feestneuzen' hadden het over 'Grensoverschrijdend gedrag met Sneeuwitje #me2' met de man van Melle die Sneeuwitje lastigviel. 'De Bumi's' hadden Batman mee, 'Links Van Voorn' kwam met Carnavalsvlinders en de Chiro Oldies met Grease. Achteraan de stoet liepen nog toppers zoals 'De Vriendenkring' met de Buurtpolitie en 'Hubertboys' met Hey Ho, wiens act spijtig genoeg verloren ging door een felle hagelbui. De Orde van de Bolhoed had voor hun jubileumeditie ook de Steltenlopers van Merchtem uitgenodigd en de Gilles en Pierrots van Halle smeten duchtig met appelsientjes. Aan het slot van de stoet genoten prins Wolfie en zijn roosje Haike van de aandacht op de prinsenwagen. Ze mochten honderden plastieken bolhoedjes in het publiek gooien. In de feesttent was het nagenieten met een gratis optreden van 2Fabiola en Gunter D.