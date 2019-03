Gyselbrecht verontschuldigt zich aan familie van Saelens op laatste procesdag van kasteelmoord:

“Dit had nooit mogen gebeuren” Jeroen Desmecht

22 maart 2019

13u28

Het proces over de kasteelmoord was vrijdag aan zijn vijfde - én laatste - dag toe voor het hof van beroep in Gent. De advocaten van de beklaagden namen uitgebreid de tijd om hun replieken te pleiten. Vier beklaagden, vier verhalen en al evenveel waarheden: op zes mei valt het doek over de beruchte moordzaak.

De zaak van de moord op Stijn Saelens is deze week overgedaan voor het Gentse hof van beroep. Volgens de aanklagers stelde André Gyselbrecht zijn vertrouweling Pierre Serry, een beroepscrimineel uit Aalter, aan als tussenpersoon. Hij zou via zijn connecties met de onderwereld Evert de Clercq hebben gevonden, die huurmoordenaar Ronnie Van Bommel aanleverde om de klus te klaren. Van Bommel - in 2012 overleden aan kanker - nam op zijn beurt zijn neef Roy Larmit mee als chauffeur.

Het parket van West-Vlaanderen had beroep aangetekend tegen de straffen voor alle verdachten, nadat enkele veroordeelden al beroep hadden aangetekend tegen het vonnis van de Brugse correctionele rechtbank. Het parket van Oost-Vlaanderen vorderde woensdag al 30 jaar voor Gyselbrecht, 26 jaar voor Serry, 28 jaar voor De Clercq en 20 jaar voor Larmit: allemaal riskeren ze een zwaardere straf in beroep.

Laatste woorden

“Dit had nooit mogen gebeuren”, stelt André Gyselbrecht. “Ik wil mij verontschuldigen, vooral aan de familie van Stijn. Ik kende Evert de Clercq niet én had zelfs zijn naam nog nooit gehoord. Dat de prijs voor de moord bepaald was op 150.000 euro, klopt niet. Ik heb 10.000 euro betaald, daarna werd er nog eens 15.000 euro gevraagd. Maar die heb ik nooit kunnen geven. 25.000 euro was volgens Pierre de prijs.” Ook Pierre Serry en Roy Larmit drukten op het einde van zitting hun spijt uit. De Clercq bleef dan weer volhouden dat hij met de moord op Saelens niets te maken heeft.

Informant

Meester Filip D’Hont nam als eerste het woord voor André Gyselbrecht. Hij trekt onder andere bepaalde aspecten uit het gerechtelijk onderzoek in twijfel: namelijk hoe de speurders aan bepaalde informatie zijn gekomen. “De speurders stellen vragen op basis van informatie die ze énkel en alleen via Antonie Van Wilderoden (een vermeende informant, die Evert De Clercq zou hebben afgeluisterd in de gevangenis in Ieper, red.) konden bekomen. Dat die informatie van Van Wilderoden zou komen, wordt hier stellig ontkend.”

Johan Platteau, de tweede advocaat van Gyselbrecht, benadrukte vrijdag opnieuw dat de verhalen die Gyselbrecht hoorde van zijn dochter over het kindermisbruik van Saelens hem ten einde raad maakten. “Mijn cliënt ging alle controle verliezen. Saelens was al in therapie geweest: niet om geholpen te worden, maar om zichzelf in te dekken en te beschermen tegen eventuele gerechtelijke stappen van zijn schoonvader.”

Put

Kris Vincke, advocaat van Pierre Serry, stelt dat zijn cliënt tijdens het onderzoek altijd vlot heeft meegewerkt. Volgens Vincke was de rol van zijn cliënt vooral die van een boodschapper, niét die van een moordenaar. Dat Serry - ongeveer één week voor de moord - de beruchte put liet graven aan de chalet in Maria-Aalter waar het lichaam van Staelens gevonden werd, noemt Vincke brute pech. “Die put was niet bedoeld waarvoor hij gebruikt is.” Net die stelling zet bij Walter Van Steenbrugge - advocaat van Evert de Clercq - kwaad bloed. Hij vraagt voor zijn cliënt de vrijspraak. Volgens hem heeft Serry zijn aandeel in de moord in de schoenen van De Clercq geduwd. “Die put zou gegraven zijn ‘om autobanden te verbranden’. Wie gelooft dat nu? Ronny van Bommel heeft, juist na de moord, ge-sms’t met Serry. Over wat zouden zij het hebben gehad? Hoe wist Van Bommel over het bestaan van die put?”, stelt Van Steenbrugge.

Het initiële plan was om het lichaam van Saelens te laten verdwijnen in een crematorium in Nederland. Maar omdat er die dag een zware file was op de E40, besloten schutter Ronny Van Bommel en chauffeur Roy Larmit dat risico niet te nemen. Laatstgenoemde liet vrijdag optekenen dat hij op het moment van de feiten van niets wist. “Toen Roy naar Wingene trok, wist hij niet wat zijn oom van plan was", zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck. “Hij wist dat het iets illegaals was, maar aan moord heeft hij nooit gedacht.”