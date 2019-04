Groen licht voor actie ter bescherming van de motorcross in Brussel Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

10 april 2019

12u11 0 Wingene Jeffrey Soenens heeft groen licht gekregen van de stad Brussel voor de actie ‘Red De Motorcross’. De Wingense motorcrosser hoopt op een grote opkomst komende zaterdag.

Naar eigen zeggen hing Soenens de voorbije weken elke dag aan de lijn met een ambtenaar uit Brussel. “Ik had de indruk dat ik toch even aan het lijntje gehouden werd, maar de aanhouder wint. Uiteindelijk kreeg ik de burgemeester aan de lijn en toen ging het toch wat sneller. Woensdag heb ik een officiële machtigingsbrief gekregen. Geen dag te vroeg. Inmiddels heeft de actie op sociale media 2.500 volgers, dus verwacht ik toch een aardige opkomst.”

Voor een echte mars kreeg Soenens weliswaar geen toestemming. “We blijven ter plaatse op het plein aan de Europaesplanade tussen 13 en 15 uur. Centraal zetten we een tent waar iedereen een petitie voor de bescherming van de sport kan tekenen en om 15 uur sluiten we af met een symbolische cirkel rond die tent en een minuut stilte. Omdat we in de rouw zijn.”

Jeffrey roept alle aanwezigen op om een motorcrosshirt te dragen, het openbaar vervoer te gebruiken en zich te gedragen. “Het plein ligt net naast het station van Brussel Zuid, dus is het heel makkelijk te vinden. De motoren laten we zoals eerder aangekondigd thuis. Verder roep ik iedereen op om hun afval in de vuilnisbakken te gooien. Na afloop wil ik niet dat het er daar uit ziet alsof de Ronde van Vlaanderen gepasseerd is.”