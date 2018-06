Gratis boeken uit boekenruilkastjes 12 juni 2018

02u30 1

Aan recreatiebad De Alk in Wingene en aan de Sint-Jozefskerk in Zwevezele staan er voortaan boekenruilkastjes, vol boeken en altijd toegankelijk. Een boekenruilkast is een minibib die op een paaltje staat of aan de muur hangt en voor iedereen op elk moment toegankelijk is. De kastjes werden opgesteld in de buurt van een zitbank, zodat men ook ter plaatse kan lezen. Het concept is simpel, iedereen kan gratis een boek uit het kastje kiezen en omruilen voor een boek uit de eigen boekenkast of het boek gewoon later terugzetten. De kastjes worden voor de eerste keer gevuld met afgevoerde boeken uit de gemeentelijke bibliotheek. Door dit neem-en-geefprincipe zijn er geregeld nieuwe boeken te vinden en krijgen boeken een tweede leven. Met dit initiatief treedt de bib buiten haar muren en wil ze leesplezier dichter bij de mens brengen, de gemeenschapszin bevorderen en jong en oud bereiken. (DJP)