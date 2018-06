Gewond na botsing in Pittemsestraat 13 juni 2018

Bij een ongeval in de Pittemsestraat in Ardooie is maandagavond rond half zes een 25-jarige automobilist uit Wingene gewond geraakt.





D.H. reed met zijn Toyota op de voorsorteerstrook richting Tielt en botste met de Mercedes van O.C. (44) uit Roeselare, die van een bedrijventerrein kwam gereden. De Toyota greep de Mercedes in de linkerflank, waardoor D.H. verwondingen opliep. (LSI)