Georgiërs die man neersteken in asielcentrum krijgen jaar met uitstel JHM

19 maart 2019

12u43 0 Wingene Twee Georgische mannen van 21 en 22 jaar hebben van de Brugse strafrechter een jaar cel met uitstel en vierhonderd euro boete gekregen. Op 14 augustus 2018 hadden ze een Afghaan neergestoken na een ruzie tijdens een partijtje biljart in het asielcentrum van Wingene.

Giorgi J. en Nika C. waren een partijtje biljart aan het spelen tegen twee Afghaanse jongeren. Opeens ontstond ruzie over wie aan de beurt was bij het volgende spelletje, waarna er een gevecht losbarstte. De begeleiders moeten tussenbeide komen, waarbij een van hen ook een klap kreeg. De situatie bedaarde uiteindelijk en iedereen trok naar zijn wooncomplex. Daar ontstond opnieuw tumult en de hele groep Afghanen keerde zich tegen de twee Georgiërs. Die haalden plots een mes boven en haalden uit. Het Afghaanse slachtoffer liep een wonde van twintig centimeter in de buik op, waarna de Georgiërs wegvluchtten via de bosjes achter het centrum. De politie kon hen daar oppakken.

Het slachtoffer had gevraagd om de feiten te kwalificeren als een poging tot doodslag, maar dat wees de rechter af. Het slachtoffer krijgt 1.699 euro.