Georgiërs brengen Afghaan steekwonde van 20 centimeter toe in asielcentrum: “zelfverdediging” JHM

19 februari 2019

13u33 0 Wingene Twee Georgische mannen van 21 en 22 jaar oud riskeren een fikse straf omdat ze na een ruzie omwille van een partijtje biljart, een Afghaan een steekwonde van liefst 20 centimeter toebrachten. De feiten gebeurden op 14 augustus vorig jaar in het asielcentrum van Wingene.

De twee Georgiërs, Giorgi J. en Nika C., waren door een van de vrouwen in het centrum uitgenodigd voor een partijtje biljart, wat ze een hele eer vonden. De twee speelden tegen twee Afghaanse jongeren, waaronder slachtoffer Jan N. en een minderjarige. Opeens ontstond er een fikse ruzie over wie aan de beurt was bij het volgende biljartspel. Geen van de twee duo’s wou onderdoen voor elkaar en wou geen gezichtsverlies leiden de vrouwen. Er ontstond een stevig handgemeen. “Op dat moment kwam de begeleiding tussenbeide waarbij ook een van de begeleiders een stevige klap kreeg te verwerken”, schetste de procureur. “De heethoofden konden gescheiden worden en trokken naar hun wooncomplex. Daar ontstond opnieuw tumult tussen de twee mannen en een grote groep Afghanen. Uit een rugzak haalde een van hen een scherp voorwerp en stak er Jan N. mee. Die liep een grote wonde van 20 centimeter op. Ook de minderjarige kreeg nog klappen. Na de steekpartij vluchtten ze naar de bossen waar ze opgepakt konden worden. Ik vorder een celstraf en geldboete voor beiden.” De twee Georgiërs zijn het daar niet mee eens. “Zowel wij als zij waren onder invloed en herinneren ons niet veel meer”, sprak de advocaat van Giorgi J. “Wat wel vaststaat is dat er voordien al veel spanningen waren met de Afghanen die in de overduidelijke meerderheid waren. Er waren al klappen gevallen en zij waren het die in grote groep het gevecht wilden aangaan. Ze hebben zich enkel verdedigd met een voorwerp, waarvan niet duidelijk is dat het om een mes ging. Wij vragen de vrijspraak.” Ook Nika C. vraagt dat. “Volgens het slachtoffer is het duidelijk dat hij niet gestoken heeft. Hij had enkel een pan en brandblusser in de handen. Ook hij heeft zich enkel verdedigd.” De advocaat van slachtoffer Jan N. vraagt om beide beklaagden te straffen voor poging tot doodslag, in plaats van slagen en verwondingen zoals de feiten nu gekwalificeerd zijn. Vonnis op 19 maart.