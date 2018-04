Georges en Paula zestig jaar getrouwd 26 april 2018

Georges Vyncke en Paula Weyts zijn zestig jaar getrouwd en vieren hun diamanten huwelijk. Georges werd op 12 juni 1934 in Wingene geboren. Na de schooljaren ging hij werken bij enkele boeren tot aan zijn legerdienst. Daarna werkte hij als metser Paula werd op 16 oktober 1936 geboren. Ze hield drie jaar een kruidenierswinkel open, werkte zes jaar bij Seyntex en werd later familiaal helpster. Het koppel heeft twee zonen, Dirk die in Zwevezele woont en Kurt die in Everbeek woont. Er zijn drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(DJP)