Gemeentelijke zalen open voor studenten 02u32 0

Sedert 2015 kunnen studenten in Wingene en Zwevezele studeren in gemeentelijke zalen, een initiatief van raadslid Stijn Van Maele. Ook dit jaar worden opnieuw gemeentelijke zalen beschikbaar gesteld. Vorig jaar was het ook een succes met op bepaalde momenten meer dan 70 jongeren in de studieruimtes. Tot en met 31 januari worden twee studieruimtes opengesteld, het Damberd in Zwevezele en de Tuimelaar in Wingene. Er is gratis WIFI aanwezig en er wordt voorzien in koffie en water.





Meer info omtrent afspraken en openingsuren zijn te vinden zijn op de facebookgroep 'studieruimte Wingene & Zwevezele'. Wie zich daar lid maakt, krijgt alle nodige informatie. (DJP)