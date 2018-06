Gemeentehuis even ontruimd na brand 09 juni 2018

Iets over elf uur gisterenmiddag is het gemeentehuis op het Gemeenteplein even geëvacueerd. Oorzaak was een kortsluiting in de zekeringskast van een lift. Dat zorgde voor een kleine brand en rook. De brandweer rukte massaal uit, maar moest niet blussen. De naar schatting 50 ambtenaren konden na een half uurtje naar hun werkplek terugkeren. Al konden velen nog niet aan het werk. Door de kortsluiting was er immers geen elektriciteit meer in het gemeentehuis. Ook de servers werkten niet. Deze voormiddag zou alles opnieuw zijn normale gangetje moeten gaan. (LSI)