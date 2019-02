Gemeentebestuur geen voorstander van zomerbar Sam Vanacker

26 februari 2019

09u21 2 Wingene Oppositiepartij N-VA wil dat de gemeente de eventuele komst van een pop-upbar in Wingene vergemakkelijkt door voorwaarden vast te leggen en locaties te onderzoeken, maar daar gaat het gemeentebestuur niet op in.

Gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) verwees naar het succes van pop-upbars in de buurgemeenten. “Zowel in Ardooie, Tielt als Beernem lokten dergelijke initiatieven telkens veel volk. Het is weliswaar nog even wachten op de zomer, maar dit is het moment om een uitnodigend wettelijk kader te creëren om eventuele initiatiefnemers te ondersteunen.”

Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) gaat niet op die vraag in. “Als de vraag er komt zijn we weliswaar bereid die aanvraag af te wegen tegen het bestaande wettelijk kader, maar we gaan de komst van een zomerbar in Wingene niet actief aanmoedigen. Aan zomerbars zijn ook risico’s verbonden. Ik denk aan overlast, concurrentie voor de bestaande horeca en conflicten met buurtbewoners of met de natuur. Ik meen me te herinneren dat er in zo’n bar zelfs een incident is geweest met dodelijke gevolgen. (Verkest verwijst naar de dood van Sarah Palaisy na een methanolvergiftiging in de Pulobar in Izegem in 2017 - red.) Het is niet onze taak om dergelijke initiatieven te faciliteren.”

Verhoye reageerde dat eventuele overlast net vermeden kan worden door nu al voorwaarden vast te leggen. “Als gemeente kunnen we via een wettelijk kader het type zomerbar en vastleggen. Zo zouden we uitsluitend familie-en gezinsvriendelijke concepten kunnen toelaten, waarmee het risico op overlast beperkt wordt.”

Jeugdschepen Brecht Warnez (CD&V) ten slotte trad Verkest bij. “We onderzoeken geval per geval. Aan die manier van werken hoeft niets te veranderen. Vorig jaar is al een jong koppel bij ons gekomen met een voorstel voor een zomerbar. We hebben die mensen geholpen waarna ze een businessplan hebben opgesteld. Maar Wingene bleek niet de beste locatie, waarna ze van het idee zijn afgestapt.”

Opvallend genoeg sloot oppositiepartij Burgerbelangen zich aan bij het voorstel van N-VA. Al werd het uiteindelijk weggestemd door de CD&V-meerderheid.