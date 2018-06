Gemeentearchief digitaal raadpleegbaar 23 juni 2018

Het gemeentebestuur van Wingene lanceert een digitale leeszaal met de website archief.wingene.be. Men vergemakkelijkt de zoektocht naar bijvoorbeeld voorouders of het opmaken van een familiestamboom met de website. Voortaan kan iedereen van thuis uit de geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte van zijn/haar voorouders opzoeken. Archief.wingene.be is als het ware de digitale leeszaal van het gemeentearchief Wingene. Vijf jaar geleden startte Wingene met het digitaliseren van de bevolkingsregisters en de aktes burgerlijke stand. Pagina per pagina, akte per akte werden gedigitaliseerd. De aktes van de burgerlijke stand werden van de nodige metadata voorzien zodat het mogelijk is om aktes te doorzoeken op bijvoorbeeld familienaam of geboortejaar. Momenteel zijn alle aktes burgerlijke stand voor de periode van 1796 tot 1916 van zowel Zwevezele als Wingene online doorzoekbaar. Daarnaast kan men ook bevolkingsregisters van Zwevezele en Wingene tot 1900 op de website terugvinden. Na registratie heeft iedereen volledig gratis toegang tot deze schat aan informatie. (DJP)