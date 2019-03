Gemeente zoekt vijftig gezinnen die elektrische fietsen willen testen Sam Vanacker

05 maart 2019

17u21 2 Wingene De provinciale fietscampagne ‘De Testkaravaan’ houdt in mei halt in Wingene. Daarbij mogen vijftig gezinnen twee weken gratis een elektrische fiets of bakfiets uittesten.

“We willen onze inwoners stimuleren om vaker de fiets te nemen voor het woon-werkverkeer, om naar de sportclub te rijden of om naar school te gaan”, zegt milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Elektrisch fietsen is snel en comfortabel en dat kan een extra motivatie zijn om de fiets te nemen. Samen met de provincie en het Vlaamse Gewest willen we meer fietspaden aanleggen”, geeft Warnez nog mee. “Recent werden alle fiets- en wandeldoorsteken in de gemeente kindvriendelijk ingericht. We willen de fiets koning maken in Wingene.”

Er zijn straks twintig elektrische fietsen en vijf elektrische bakfietsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 11 maart inschrijven op www.testkaravaan.be. De eerste testperiode loopt van 2 tot 16 mei, de tweede van 16 tot 29 mei.