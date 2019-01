Gemeente Wingene sluit aan bij BE-Alert Sam Vanacker

17 januari 2019

10u19 0 Wingene Wingene heeft zich aangesloten bij Be-Alert. Dat is een alarmsysteem van de overheid dat mensen via sms waarschuwt bij noodsituaties.

Het systeem werd in juni 2017 officieel gelanceerd en sindsdien sloot de overgrote meerderheid van de gemeentes in België zich aan. In onze provincie zijn inmiddels 56 van de 64 gemeentes geregistreerd.

Be-alert kan geactiveerd worden door de minister, de gouverneur of de burgemeester en afhankelijk van de omvang van de noodsituatie beperkt worden tot een bepaalde locatie. Iedereen die zijn nummer en woonplaats online registreert, krijgt in noodgevallen een sms, e-mail of gesproken bericht (bij vaste lijnen) met daarin beknopte informatie over het incident.

Burgers kunnen zich registreren via de website van BE-Alert: http://be-alert.be/nl