Gemeente wil zebrapad aan vernieuwde bushaltes Hillesteenweg Sam Vanacker

11 maart 2019

15u40 0 Wingene Het gemeentebestuur gaat het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om een zebrapad te voorzien aan de vernieuwde opstapplaatsen van De Lijn op de Hillesteenweg.

Oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) kaartte de kwestie aan tijdens de jongste gemeenteraad. “Aan de opstapplaats van De Lijn op het kruispunt van de Hillesteenweg, de Lavoordestraat en de Schewegestraat zijn recent nieuwe perrons voorzien. Een hele verbetering, maar een zebrapad zou geen overbodige luxe zijn.” Schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove (CD&V) erkende de nood aan een zebrapad op die plaats. “We hebben de vraag al eens gesteld in 2014 en toen zijn er metingen gebeurd maar is het zebrapad er niet gekomen. Feit is wel dat de snelheid er sindsdien teruggebracht is van zeventig naar vijftig, waardoor de situatie nu anders is. We gaan AWV opnieuw vragen om een zebrapad en hopen dit keer op meer succes.”